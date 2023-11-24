رئيس تنظيم الاتصالات: تعزيز التوجيه الشبكي الآمن أولوية في مصر وأفريقيا

أكد المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على الأهمية التي اكتسبها القطاع الرقمي على صعيد الاقتصاد كأحد أهم مجالاته، والتحديات التي تترتب جراء ذلك.

جاء ذلك خلال النسخة السابعة من اجتماع الطاولة المستديرة المخصصة لمناقشة البنى التحتية الرقمية والسياسات العامة للإنترنت في الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط، الذي عقدته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، ومنظمة "رايب إن. سي. سي" (RIPE NCC)، سجل الإنترنت الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا الوسطى.

أوضح الجمل أن مصر تحتضن التعاون الاستراتيجي مع المجتمع الدولي لتطوير البنية التحتية للشبكة، على الرغم من تواجدها خارج نطاق خدمات "رايب ان. سي. سي".

أشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز التوجيه الشبكي الآمن، الأمر الذي يعدّ أولوية في مصر وأفريقيا بشكل عام.

ضم الاجتماع وفوداً حكومية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات ورؤساء الهيئات الناظمة من 11 دولة عربية.

وركز اجتماع هذا العام، الذي أقيم تحت عنوان "التعاون من أجل بنى تحتية رقمية وسياسات انترنت مستدامة في الدول العربية"، على التحديات الأساسية لبناء شبكة إنترنت مستدامة وآمنة في منطقة الشرق الأوسط.

هدف الاجتماع إلى مواصلة التقدم المحرز خلال الاجتماعات السابقة من خلال تعزيز التعاون والشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية للإنترنت ومناقشة سياسات الإنترنت المستدامة.

وافتتح اجتماع الطاولة المستديرة بكلمات ترحيبية لشخصيات مرموقة، بمن فيهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين ورؤساء الهيئات الناظمة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت والعراق ومصر والبحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والمكتب الفني للاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.

شارك الحاضرون خلال الجلسات في مناقشات عميقة حول أحدث الاتجاهات، إذ تبادلوا قصص النجاح وتناولوا التحديات التي يجب معالجتها وأكدوا على الدور المحوري التعاوني التي تلعبه الحكومات العربية في هذه الجهود والحاجة إلى سياسات تعاونية متماسكة واستشرافية لتعزيز بيئة رقمية آمنة. وتمثل هذه الطاولة المستديرة خطوة مهمة في المسيرة نحو مستقبل أكثر اتصالاً وأمناً للإنترنت في منطقة الشرق الاوسط.