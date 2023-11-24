تايسون فيوري ضحية أحمد عز والسر "ولاد رزق"

يخطط النجم أحمد عز أن يسرق النجم العالمي تايسون فيوري، إذ يمتلك الملاكم المشهور ساعة مرصعة بالماس والأحجارغالية الثمن، ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق "الجزء الثالث".

يستعد الملاكم العالمي تايسون فيوري، أن يصور دوره في الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، إذ يشارك النجم أحمد عز في بعض المشاهد من ضمن أحداث الفيلم، ومن المفترض أن يظهر "فيوري" بشخصيته الحقيقية كـ "ملاكم"، العمل من تأليف صلاح الجهيني ، وإخراج طارق العريان.

النجم العالمي تايسون فيوري

ويذكر أن الملاكم العالمي تايسون فيوري بطل العالم للوزن الثقيل، إذ شارك في افتتاح موسم الرياض 2023، في جولة مثيرة مع فرانسيس أنجالو، البطل السابق في القتال النهائي للوزن الثقيل، وحصل فيوري على حزام موسم الرياض بعد فوزه على أنجالو.

ومن العروف أن الملاكم العالمي تاسيون فيوري من أشهر الملاكمين في العالم، هو من مواليد مدينة مانشستر الإنجليزية، ويلعب ضمن فئة الوزن الثقيل ، وفاز بعدة بطولات أهمهما بطولة رابطة الملاكمة العالمية، وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة، وإضافة إلى بطولة المجلس العالمي للملاكمة، ولم يعرف تايسون فيوري الخسارة على الأطلاق في جولاته الملاكمة، التي خاصها ‘إذ شارك فيوري في 34 جولة خلال مسيرته الطويلة مع الملاكمة، حقق من خلالها 33انتصارًامع تعادل واحد، وفاز خلال 24جولة بالضربة القاضية الفنية.

النجم العالمي تايسون فيوري

كما توج الملاكم العالمي تايسون فيوري بلقب المجلس العالمي للملاكمة للوزن الثقيل، للمرة الأولي في مسيرته عام 2015، وذلك حين فاز على الملاكم الأوكراني الشهير فلاديمير كليتشكو، كما فاز من جديد بلقب المجلس العالمي للوزن الثقيل للمرة الثانية في عام 22، وذلك بعد تفوقه على الأمريكي ديونتاي وايلدر.

النجم العالمي تايسون فيوري

كما يذكرأن فيلم "ولاد رزق 2"تم عرضه في 2019، واحتل المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بأكثر من 100مليون جنيه حققها وقت عرضه، الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين ،وكان من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.