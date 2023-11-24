روسيا تؤكد وجود تحرك لحلف "الناتو" نحو حدودها

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، وجود تحرك لحلف "الناتو" نحو حدود روسيا.. مشيرة إلى أن هذا الأمر يثير القلق ولا يمكن إلا أن يتسبب بإجراءات للرد.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة - "إن "الناتو" يتحرك نحو حدودنا وهذا الأمر لا يمكن إلا أن يثير القلق ولا يمكن إلا أن يتسبب بإجراءات للرد".

وأضاف بيسكوف: "نحن لا نتحرك نحو البنية التحتية لحلف "الناتو"، ولكنه هو الذي يتحرك نحو حدودنا"، منوها بأن الحلف لطالما اعتبر روسيا خصما افتراضيا.

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "أن الحلف حاليا يعتبر روسيا خصما واضحا، وهذا ليس سوى تصعيد للتوتر في أوروبا وله عواقبه"، موضحا أن أوروبا غير مستعدة للاستماع إلى مخاوف بلدنا وتتجاهل مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

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