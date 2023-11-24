روسيا تسقط 16 مسيرة أوكرانية في القرم وفلجرجراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط 13 مسيرة أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم الروسية، و3 طائرات أخرى في مقاطعة فولجوجراد غربي روسيا.

وذكرت الوزارة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الدفاعات الروسية أحبطت أمس هجومًا أوكرانيًا جديدًا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 13 مسيرة فوق القرم و3 مسيرات في مقاطعة فولجوجراد الروسية.

يشار إلى أن مسيّرة أوكرانية استهدفت، الأربعاء الماضي، مجموعة من الصحفيين في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، ما أدى إلى مقتل مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف.. كما أسقطت الدفاعات الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وتكثفت الهجمات الأوكرانية في الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة على خلفية هجوم مضاد باشرته كييف في مطلع يونيو.

وتستهدف القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 بانتظام لأنها تشكل القاعدة الخلفية للأسطول الروسي في البحر الأسود وطريق إمدادات للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها.

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