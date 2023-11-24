سلوى عزب للوفد: "يوم عاصم جدًا" أعادتني لخشبة المسرح بعد 20 عامًا

قالت الفنانة سلوى عزب، إن بروفات مسرحية "يوم عاصم جدًا" متواصلة منذ سنة تقريبًا ولكن تأخير عرضها جاء لظروف إنتاجية.

وأكدت "سلوى"، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، أن عقب قراءتها للسيناريو وافقت على الفور، لافتة إلى أن طاقم العمل أصبح أسرة واحدة من خلال البروفات.

وتابعت: "عرض يوم عاصم جدًا يرصد سلبيات السوشيال ميديا التي نواجهنا في حياتنا اليومية بشكل متكرر ماجعل هناك فجوة بين الأشخاص والعائلات ولكن على الرغم من ذلك فهو سلاح ذو حدين هناك أيضًا بعض الإيجابيات".

وعن تعاونها مع المخرج عمرو حسان، قالت: "مسرحية يوم عاصم جدًا تعد أول تعاون يجمعني بالمخرج عمرو حسان ولكن اعتبر هذا التعاون تحول في تاريخي الفني حيث انني منذ تخرجي من مركز الإبداع من 20 عام لم أقف على خشبة المسرح إلا حاليًا ولكن قدمت دراما".

وعن توقيت عرض المسرحية خلال الأزمات الحالية، قالت : "يأتي العرض في توقيت ليس جيد نظرًا للحرب على غزة ودخول المدارس ولكن جاء افتتاح المسرحية لظروف إدارية وإنتاجية وعلى الرغم من ذلك إلا اننا نحرص على إضحاك الجمهور التهوين عليهم في ظل تلك الأحداث".

وعن الجديد لديها، قالت: "أشارك في مسلسل الوصفة السحرية للمخرج خيري سالم ومن المقرر أن يعرض قريبًا، بالإضافة إلى مسلسل هابي هالوين للفنانة حنان مطاوع".

تفاصيل مسرحية يوم عاصم جدًا

مسرحية يوم عاصم جدا، بطولة مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي، بالاشتراك مع مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد.

يشار إلى أن العرض موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.