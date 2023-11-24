تعرف على غيابات الزمالك في مباراة أبو سليم

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستعداداته لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال لتحقيق نقاط المباراة الثلاث وتقديم عرض مميز لإعتلاء صدارة المجموعة مبكراً.

ويدخل الزمالك المباراة في ظل عدد كبير من الغيابات سواء بسبب الإصابات والعقوبات الإدارية الموقعة من مجلس إدارة النادي.

ويغيب عن لزمالك في لقاء أبو سليم 8 لاعبين من بينهم 3 لاعبين للإياقف وهو أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

بينما يغيب بداعي الإصابة كلا من: محمود حمدي الونش، محمود علاء، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة ومصطفى شلبي.