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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على غيابات الزمالك في مباراة أبو سليم

معتمد جمال المدير
معتمد جمال المدير الفني للزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستعداداته لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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شكري الخطوي: الروح نقطة قوة أبو سليم في مواجهة الزمالك

ويسعى الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال لتحقيق نقاط المباراة الثلاث وتقديم عرض مميز لإعتلاء صدارة المجموعة مبكراً.

ويدخل الزمالك المباراة في ظل عدد كبير من الغيابات سواء بسبب الإصابات والعقوبات الإدارية الموقعة من مجلس إدارة النادي.

ويغيب عن لزمالك في لقاء أبو سليم 8 لاعبين من بينهم 3 لاعبين للإياقف وهو أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

بينما يغيب بداعي الإصابة كلا من: محمود حمدي الونش، محمود علاء، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة ومصطفى شلبي.

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