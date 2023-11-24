من هي سميرة محسن بعد إطلاق اسمها على الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

تنطلق في الثامنة مساء غد، السبت، الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ويقام بقصر ثقافة شرم الشيخ تستمر فعالياته حتى يوم ٣٠ نوفمبر الجاري.

وأطلقت إدارة المهرجان الدورة الثامنة بأسم الدكتورة سميرة محسن، وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها خلال السطور التالية معلومات عنها :-

فنانة وأستاذة جامعية.

حصلت على درجه الدكتوراة من أكاديمية الفنون.

بالإضافة إلى التمثيل تقوم بالتدريس فى أكاديمية الفنون بجانب تأليف المسرحيات والمسلسلات.

عملت فى إخراج العديد من المسرحيات منها لعبه الحب.

قامت بتأليف العديد من المسلسلات منها (من كل بيت حكاية، حارة برجوان، العروسة، الزائرة).

تزوجت من المخرج والأديب نجيب سرور.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، ويقدم الحفل بثلاث لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان " ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي ، وإشراف فني نادر عباسي ، وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار " المسرح من أجل الإنسانية "، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين ، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.