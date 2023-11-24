منتخب مصر للسيدات يخوض معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة السنغال

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم للسيدات معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

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ومن المقرر ان يواجه منتخب مصر نظيره السنغال يوم الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر الجاري، في العاصمة داكار في ذهاب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، على أن تقام مباراة الأياب يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل في القاهرة.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات حقق فوزًا ثميًا على نظيره جنوب السودان في الدور الأول من التصفيات،وذلك في مباراتي الذهاب والأياب.