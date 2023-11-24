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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للسيدات يخوض معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة السنغال

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم للسيدات معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

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ومن المقرر ان يواجه منتخب مصر نظيره السنغال يوم الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر الجاري، في العاصمة  داكار في ذهاب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، على أن تقام مباراة الأياب يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل في القاهرة.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر للسيدات حقق فوزًا ثميًا على نظيره جنوب السودان في الدور الأول من التصفيات،وذلك في مباراتي الذهاب والأياب.

 

 

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