إنبي لـ الوفد: لم تصلنا عروض لضم أوفا وشكشك مستمر مع الفريق

علق محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي على حقيقة وجود عرض رسمي من الأهلي لضم أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لـ “الوفد” : “ لم تصلنا أيى عروض للتعاقد مع أوفا حتى الأن ولم تحدث أية مفاوضات ودية مع أي نادٍ في مصر ”.

وتابع: “ موقفنا واضح وجميع لاعبي فريق انبي مستمرون حتى نهاية الموسم الجاري، لن نفرط في أي عنصر أساسي في منتصف الموسم ”.

وأضاف: “ إنبي إعتاد على إكتشاف النجوم وتسويقها لذلك لن يكون هناك أزمة في خروج أي لاعب لكن بعد توفير البديل وفي التوقيت المناسب ”.

وعن طلب مصطفى شكشك الرحيل عن إنبي قال اسماعيل: “ هذا الأمر غير منطقي، اللاعب مستمر معنا وشارك مع الرفيق في مباراته الودية الأخيرة أمام البنك الأهلي ”.

وأتم: “ عقد مصطفى شكشك مستمر مع إنبي لعدة مواسم مقبلة وكما قلت سابقاً لن نفرط في أي لاعب قبل نهاية الموسم الحالي ”.