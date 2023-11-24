بحوزته 45000 نسخة.. حبس مالك مطبعة لطبع الكتب بدون تصريح

قررت النيابة العامة حبس متهم مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قررت جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة في اتهام عاطل بسرقة هواتف ومتعلقات مواطنين فى منطقة الجمالية، لبيان تفاصيل الحادث وكشف كواليسه ومواجهة المتهم بها، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم سقط خلال عرضه هاتف محمول للبيع فى أحد المحال التجارية فى الجمالية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، الأمر الذى جعل مالك المحل يشك فى أمره وقرر إخطار الأجهزة الأمنية التى تمكنت من القبض عليه، واعترف المتهم أنه تخصص فى سرقة هواتف ومتعلقات المواطنين.

واعترف المتهم أنه ارتكب عدة وقائع سرقة، ووصلت عدد جرائمه 6 جرائم جميعها ارتكبها بأسلوب المغافلة.

قررت النيابة العامة حبس متهمة قامت بسرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل عملها بدائرة قسم مصر القديمة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاملة قامت بسرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل عملها بدائرة قسم مصر القديمة.



وكانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامها بسرقة ( مبلغ مالى ) من داخل الشقة محل عملها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى قررت النيابة العامة حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه له.