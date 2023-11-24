سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم 24-11-2023

استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، اليوم الجمعة 24-11-2023 ، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.30 جنيه للشراء، و33.61 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.41 جنيه للشراء، و33.67 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.43 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.64 جنيه للشراء.

33.79 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.47 جنيه للشراء.

33.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

33.47 جنيه للشراء.

33.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.58 جنيه للشراء.

33.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

33.58 جنيه للشراء.

33.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.63 جنيه للشراء.

33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

33.58 جنيه للشراء.

33.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.58 جنيه للشراء.

33.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 24-11-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع.