النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية في وفاة طفل بدار السلام

استعجلت جهات التحقيق إرسال تقرير الطب الشرعي فى واقعة وفاة طفل في العقد الأول من العمر، وذلك لبيان السبب الحقيقي.

قررت جهات التحقيق حبس عاطل على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قيامه بالاعتداء على طفل في العقد الأول من العمر"4 سنوات"، بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بإصابات بالغة نتجت عنها إصابته بحالة نزيف حاد في المخ، بالإضافة إلى تعرضه بعدة كسور متفرقة في الجسد أيضا، أسفرت عن مفارقته الحياة قبل تلقيه العلاج.

كما تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة مواطن بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على سلاح الجريمة واستدعاء الشهود لسماع أقولهم حول الواقعة وملابساتها.

وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الجثة لحين إصدار تصريح بالدفن بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لجثة المتوفى.

تلقى مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "أبناء عمومة" طرف أول (سائق "توفى إثر إصابته بعيار ناري" – نجل شقيقه مزارع)، طرف ثانى (سائق مركبة "توك توك" – "نجل عمومته" عامل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، أطلق خلالها الثالث عيار ناري من بندقية كانت بحوزته أحدث إصابة الأول التى أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

