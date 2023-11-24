زعيم كوريا الشمالية يحتفل بإطلاق "حارس الفضاء"

احتفل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بحضور علماء وأفراد من عائلته بـ"عصر جديد من القوة الفضائية" بعدما وضعت بلاده في المدار قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس، وصفه بأنه حارس الفضاء ومنظار لرصد أنشطة قوات العدو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الجمعة.

وهنأ جونج أون، أثناء زيارته إلى الدائرة العامة للتكنولوجيات الفضائية، جميع المشاركين في عملية إطلاق القمر الصناعي، مشيرًا إلى أن امتلاك قمر صناعي للاستطلاع هو مظهر جدير لحق الدولة في الدفاع عن النفس، ولا يجب على قوات كوريا الديمقراطية أن تتخلى عن ذرة واحدة من هذا الحق.

وأشار زعيم كوريا الشمالية إلى أن القمر الصناعي الجديد حدث رائع يسمح بامتلاك حارس الفضاء ومنظار قوي يتابع باستمرار التهديدات العسكرية وأنشطة قوات العدو، إنه انتصار لا ثمن له.

وبعد فشل محاولتين في مايو وأغسطس، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن صاروخا أطلِق في ساعة متقدمة الثلاثاء و"وَضع بدقة قمر الاستطلاع مليغيونغ-1 في مداره"، وقد أكدت كوريا الجنوبية من جهتها نجاح هذه العملية.

وأظهرت صور نشرتها بيونج يانج الزعيم الكوري الشمالي، برفقة ابنته جو آي، وهو يشيد بالعلماء والمتعاونين في وكالة الفضاء، التي تحوّل اسمها إلى "الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي" (NATA بالإنكليزية).

وظهر كيم مرتديا معطفا جلديا أسود وهو يبتسم ويحيي الموظفين الذين ارتدوا الزي الرسمي، وبدوا جميعا يصفقون بحماسة للزعيم وابنته.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم في حفل استقبال ضم موظفي ناتا وكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، فضلا عن ابنته وزوجته ري سول جو.

وارتدت عائلة الزعيم والحاضرون الآخرون في حفل الاستقبال قمصانا كتبت عليها عبارة "NATA".

وأعلنت كوريا الشمالية تعليق الاتفاق الذي أبرمته مع كوريا الجنوبية عام 2018 بهدف خفض التوتر العسكري، وفق ما أوردت وكالة يونهاب.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنها علقت الاتفاق جزئيا وستستأنف عمليات المراقبة على طول الحدود ردا على إعلان بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح قمر تجسس اصطناعيا.

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