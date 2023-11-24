السيسي: يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل مختلف لتنفيذ حل الدولتين (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب التحرك بشكل مختلف مما كنا عليه للعمل على حل الدولتين الفلسطينية وإسرائيل.

وأكد “السيسي” خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا، اليوم الجمعة، أنه على مدى 30 سنة كان يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولى.

ونوه بأن هذا يعكس مسئولية حقيقية من جانب المجتمع الدولى والمهتمين بتحقيق السلام بالمنطقة فإنه لا يصح ان نتعرض كل 5 سنوات لهذا الاعتداء وينتج عنها ضحايا.

وشدد الرئيس على ضرورة إحياء المسار وحل الدولتين، موجهًا رسالة شكر لدولتي إسبانيا وبلجيكا قائلا :"سعداء بصداقتكم وشراكتكم".

وكان الرئيس السيسي، أكد أن ما يحدث الآن داخل قطاع غزة يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي هذا تهجير قسرى خارج غزة .

وتابع “السيسي” أأكد وأكرر بأن مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين،ولا تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، قائلًا: "احنا استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح أن دفع المواطنين الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة أمر خطير ونقلت ذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع: "الرئيس بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا".

وذكر أن معبر رفح لن يغلق ولم يغلق لدخول المساعدات والرهائن والأسري والجنسيات التي عملنا على خروجها من قطاع غزة.

وأضاف “السيسي” أن مصر لم تعطل خروج الرهائن والأمر كان متربط بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

75 % من المساعدات التي قدمت لقطاع غزة

ونوه إلى أن مصر قدمت حوالي 70 أو 75% المساعدات التي تم تقديمها لقطاع غزة، منوهًا إلى أن المواطنين في قطاع غزة يعانون من نقص المياه والأغذية والأدوية.

الظروف الاقتصادية الصعبة

وشدد السيسي، على أن مصر قدمت الكثير من المساعدات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.