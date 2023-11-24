الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: دفع الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة أمر خطير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، قائلًا: "احنا استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس عندهم مشاكل أمنية فى بلادهم فى سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق لكن القطاع أمر مختلف خالص، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".

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دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

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وأوضح “السيسى” فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا، اليوم الجمعة، أن دفع المواطنين الفلسطينيين للخروج خارج قطاع غزة أمر خطير ونقلت ذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع: "الرئيس بايدن أكد لى أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع وتم تأكيد الأمر مع رئيسى وزراء اسبانيا وبلجيكا".

وذكر الرئيس أن معبر رفح لن يغلق ولم يغلق لدخول المساعدات والرهائن والأسري والجنسيات التي عملنا على خروجها من قطاع غزة. 

وأضاف “السيسي” أن مصر لم تعطل خروج الرهائن والأمر كان متربط بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

75 % من المساعدات التي قدمت لقطاع غزة

ونوه إلى أن مصر قدمت حوالي 70 أو 75% المساعدات التي تم تقديمها لقطاع غزة، منوهًا إلى أن المواطنين في قطاع غزة يعانون من نقص المياه والأغذية والأدوية.

الظروف الاقتصادية الصعبة

وشدد السيسي، على أن مصر قدمت الكثير من المساعدات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

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