تفاصيل لقاء سفير مصر لدى بيروت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

التقي السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، بنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وذلك بمناسبة بدء المهام واللقاءات التي يعقدها مع المسئولين في دولة لبنان الشقيق.

وأعرب السفير المصري عن تقدير القاهرة لعمق ومتانة العلاقات مع لبنان، مشيراً إلى أن مصر حرصت دائماً على تقديم كل أوجه الدعم للبنان على كافة الأصعدة بناء على توجيات رئيس الجمهورية، لاسيما إبان الفترات الدقيقة التي استلزمت مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الشعب اللبناني الشقيق، ومؤكداً حرص مصر على أمن واستقرار لبنان، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أنه سيعمل في إطار مهمته على تعزيز مختف أوجه التعاون والعلاقات الثنائية مع الجانب اللبناني في الفترة المقبلة.

ومن جهته، أكد الرئيس نجيب ميقاتي عن تقديره لدور مصر الذي يمثل محور رئيسي للاستقرار في لبنان والمنطقة بأسرها، مثمناً كون القاهرة تمثل داعماً أساسياً للحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكداً على امتنانه العميق لما يلمسه بشكل شخصي من الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للبنان، وحرص على تقديم الدعم المصري للبنان على كافة الأصعدة.

هذا، وقد شهد اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع في لبنان على الصعيدين السياسي والميداني، وكذا بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم المصري المساند للبنان في مواجهة الأزمات الحالية، فضلاً عما تفرضه الأوضاع الراهنة في المنطقة من تحديات.