الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

القطارات
القطارات

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الاسكندرية والعكس، تزامنًا مع سفر العديد من الأشخاص إلى محافظة الإسكندرية .

txt

ندوة ترصد الإجرام الإسرائيلي في مكتبة مصر الجديدة العامة غدًا

اعلنت وزارة النقل انه في اطار توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 .

تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الاسكندرية ) يومياً حيث  يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً ، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20  مساءاً طبقاً للجدول المرفق.

تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان )  .

مواد متعلقة

أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة ربط التعليم بسوق العمل

الاحتلال يهدم منزلًا في مخيم جنين بالضفة الغربية

دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

روسيا تسقط 16 مسيرة أوكرانية في القرم وفلجرجراد

الري: العمل على تنفيذ 808 مشروعات بأنحاء الجمهورية بتكلفة 170 مليار جنيه

عبد الله السعيد يقود تشكيلة بيراميدز المتوقعة لمواجهة مازيمبي
الجريدة الورقية