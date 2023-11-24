مبادرات وندوات ومشروعات فى الفيوم لمواجهة الهجرة غير الشرعية





تبذل الاجهزة التنفيذية فى الفيوم جهود مكثفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكون المحافظة واحدة من المحافظات التى تأتى فى مقدمة هذه الظاهرة فى مصر وابناء الفيوم يحتلون مركز متقدم جدا فى الهجرة غير الشرعية وهى من اكبر المحافظات الطاردة للعمالة سواء الهجرة الداخلية فهم ينتشرون فى المحافظات الكبرى القاهرة والجيزة والاسكندرية او الخارجية سواء كانت الدول العربية او الاوربية ومؤخرا الدول الافريقية وهناك قرى غالبية ابنائها يهاجرون حتى وهم اطفال ومن اولها قرية تطون التى يتوجهون فيها الى ايطاليا وقرية الغرق والتى تصدر العمالة الى ليبيا وابناء المحافظة يسافرون الى اغلب الدول العربية لاسيما السعودية وقطر والامارات والدول الاوربية ومؤخرا كانت الهجرة الى الدول الافريقية مثل السودان والسنغال وبوركينا فاسو فى ظاهرة استحقت الاهتمام من قيادات المحافظة على مدى السنوات الاخيرة .

وهذا الاسبوع استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع في البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمود إمام مسئول بناء القدرات والفرص البديلة باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

و عقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ندوة توعوية مع عددٍ من الرائدات الريفيات، والشباب والفتيات المستهدفين، لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وآليات مجابهتها، وتشجيعهم على الاهتمام بالحرف اليدوية، وإقامة مشروعات خاصة بهم.

مشروعات ومبادرات

استعرض نائب المحافظ، عدداً من برامج تمويل المشروعات عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج "فرصة"، و"مشروعك"، والبنك الزراعي المصري، ومبادرة باب رزق، وتدريب الشباب على الشمول المالي والحوكمة، فضلاً عن الحملات التوعوية بأهمية العمل الحر، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وندوات الموازنة التشاركية، ومختلف التدخلات الاجتماعية للحد من الهجرة غير الشرعية، مع توفير البدائل الملائمة.

وأضاف أنه تم تنفيذ مبادرة "قرى أمنة للمرأة"، في 3 قري هي: قرية قصر الجبالي بيوسف الصديق، ومطول بمركز إطسا، وشكشوك بمركز أبشواي، بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو، وجاري الاعداد لتنفيذ المبادرة بقريتي كفور النيل بمركز الفيوم، وكفر محفوظ بمركز طامية .

كما عقد محافظ الفيوم، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لقاءً مع المسئولين فى الاجهزة التنفيذية فى المحافظة واشار المحافظ إلي المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، ودورها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف في المقام الأول إلى بناء وتنمية الإنسان،

وأضاف أن المحافظة تسعى للتعاون البنّاء مع مختلف الجهات الحكومية من جانب، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، لتكثيف الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما تضع ضمن اهتمامتها توفير فرص العمل للشباب، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة للمرأة المعيلة، والاهتمام بالتعليم الفني لإعداد الخريجين تبعاً لاحتياجات سوق العمل، بعد توفير التدريب اللازم لهم.

ومن جانبها، اكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر الحرص على الاستفادة من كافة إمكانيات ومقومات المحافظة، لخلق فرص عمل، وتوفير حياة كريمة للشباب"، لافتة إلي أن الفيوم تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية والبشرية، وتتميز بطبيعتها الزراعية والصناعية، كالصناعات اليدوية المتنوعة مثل "السجاد والخزف والفخار وغيرها، وكذلك الصناعة السياحية، موضحة أن اللجنة تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، من أجل التحرك الشرعي والنظامي، والأولوية تكون لفرص العمل فى الداخل، مؤكدة أن الدولة تولي التعليم الفني اهتماماً بالغاً، لإيمانها بأن هذا النوع من التعليم هو الحل السحري لمساعدة الشباب في الحصول علي فرص العمل.

وأضافت أن الفيوم واحدة من المحافظات التى يتم استهدافها بالتدريب، في إطار منظومة متكاملة للعادات والتقاليد والمبادئ والأخلاقيات الحسنة، التى دعت لها مختلف الأديان، مع توعية المرأة ودورها في رعاية الأطفال والوقوف جنباً إلى جنب مع الرجل، لافتة إلى أنه يتم تنظيم ندوات توعوية تشمل التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واستغلال الشباب، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، والزواج غير المتكافئ، والعمل الحر، والمشروعات الصغيرة، وسوق العمل، والتدريب على الحرف اليدوية والتراثية، والتوسع بقطاعات التعليم الفني، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التى تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.

888888