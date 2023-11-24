شاكيرا تصور فيلم وثائقي عن خيانة بيكه

كشفت مصادر مقربة من المطربة الكولومبيبة ذات الأصول اللبنانية شاكيرا إنها تحضر لفيلم وثائقي صادم يركز على التغييرات الدراماتيكية في حياتها التي أحدثها انفصالها عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصدرت الفنانة الكولومبية، البالغة من العمر 46 عامًا، عناوين الأخبار في الأشهر التي تلت الانفصال من خلال إطلاق أغانٍ تعبر عن حالتها العاطفية عقب انفصالها عن بيكيه بسبب خيانته لها مع صديقته كلارا شيا البالغة من العمر 24 عامًا.

وقالت الصحفية الإسبانية لورا فا: "أعتقد أن الفيلم سيدور حول الدراما التي مرت بها، وسيكون عنوانه: "أنا والغش، وأضافت الصحفية لورينا فاسكيز: "من الواضح أن شاكيرا تسجل مواد مصورة لمشروع سمعي بصري، أو فيلم وثائقي أو واقعي على غرار الفيلم الوثائقي.

وظهرت شاكيرا مع مصور في الجزء الخلفي من سيارتها عندما وصلت إلى المحكمة يوم الاثنين لحضور محاكمتها بتهمة الاحتيال الضريبي، والذي وثق اللحظة التي اتجه فيها محاميها باو مولينز لمقابلتها وتحدثا قبل التوجه إلى المحكمة.

وغادرت المغنية دون ابنيها ميلان البالغ من العمر 10 أعوام، وساشا صاحب الـ 8 أعوام، اللذين سيقيمان مع والدهما لاعب كرة القدم السابق قبل العودة إلى فلوريدا في الوقت المناسب للذهاب إلى المدرسة الأسبوع المقبل.

وانتقدت شاكيرا السلطات الإسبانية لاستهدافها "أفرادًا بارزين" بعد أن تم تغريمها بمبلغ 6.4 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى فاتورة ضريبية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني بتهمة الاحتيال المالي - والتي تصر على أنها اعترفت بالذنب فقط في جريمة الاحتيال المالي من أجل أبنائها.

ولاقت نجمة البوب غرامة ضخمة كجزء من صفقة تسمح لها بالابتعاد عن عقوبة السجن وتضع حداً لمحاكمة احتيال مطولة في برشلونة قبل أن تبدأ.

وأصرت المغنية، التي تبلغ ثروتها الصافية حوالي 240 مليون جنيه إسترليني، على أنها بريئة، لكنها قالت إنها اتخذت قرارًا بـ "تجنيب أطفالي رؤية والدتهم تقتاد للمحكمة كل يوم"، وقالت في بيان: "أنا معجبة بشدة بأولئك الذين حاربوا هذا الظلم حتى النهاية، لكن بالنسبة لي، اليوم، الفوز هو استعادة وقتي لأطفالي ومسيرتي المهنية".

كما انتقدت السلطات الإسبانية لملاحقتها لها، قائلة إن قضيتها مماثلة لقضايا أخرى شهدت السلطات تلاحق "رياضيين وغيرهم من الأفراد البارزين"، وقالت إن مثل هذه الحالات تستنزف "طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات في كل مرة".

وستدفع شاكيرا مبلغ قدره 6.4 مليون جنيه بسبب جرائم الاحتيال الضريبي الـ 6 التي اعترفت بارتكابها كجزء من الصفقة المعلنة في المحكمة اليوم، أي أقل من ثلث المبلغ الذي كان المدعون يطالبون به.

وكانت قد سددت بالفعل الضريبة التي اتهمها المسؤولون الإسبان بالتهرب منها، والتي وصلت مع الفوائد إلى ما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني كما سيتعين عليها أيضًا دفع غرامة قدرها 378 ألف جنيه إسترليني لتجنب السجن.

الجدير بالذكر أن شاكيرا انفصلت عن بيكيه في مايو من العام الماضي بعد 11 عامًا معًا ووقعا اتفاق حضانة الأطفال في ديسمبر الماضي بعد مفاوضات مطولة وصلت إلى ذروتها باجتماع ماراثوني استمر 12 ساعة مع محاميهما قبل أن تنتقل شاكيرا إلى ميامي مع أبنائها في أبريل.