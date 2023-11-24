جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 14 اليوم الجمعة

تستكمل اليوم الجمعة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بمباريات الجولة 14 بعد توقف 13 يومًا تقريبًا بسبب تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات أمم أوروبا، ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة.

مباريات اليوم الجمعة في الدوري السعودي

تقام اليوم الجمعة أربعة مباريات في الدوري السعودي والتي ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة بمواجهتي التعاون الرياض ومباراة الاتحاد ضد الاتفاق، بينما يلعب نادي النصر ضد الأخدود ويلتقي الرائد نظيرة الطائي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يحتل نادي الهلال المركز الاول في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فريق الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 7 نقاط، ويبتعد بـ 4 نقاط عن الطائي صاحب المركز الـ 15.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة 14