هذا ما يحدث في الجسم إذا تناولت الرمان كل يوم

الرمان منبهات مناعية حقيقية ومن الرائع أن تكون ذات صلة في الخريف والشتاء - بالضبط عندما يحتاج الجهاز المناعي إلى أكبر قدر من الدعم ولهذا السبب من الأفضل تناول الرمان كل يوم.

يبدأ موسم الرمان في شهر سبتمبر ويستمر حتى شهر فبراير تقريبًا، والرمان صحي حقًا، ولهذا نحبه في الخريف والشتاء.

الرمان: مفيد للعضلات

وعلى وجه التحديد، وجد الباحثون أن بذور الرمان يمكن أن تحسن قوة العضلات، وإذا كان الجسم ينتج الكثير من اليوروليثين أ (مستقلب يتشكل نتيجة لتحويل الإيلاجيتانين بواسطة البكتيريا المعوية)، يتم تعزيز قوة العضلات.

تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا لـ MedicForum: "لكي ينتج الجسم هذا المستقلب، فمن المنطقي الالتزام بنظام غذائي غني بالإلاجيتانين - وهذه الإيلاجيتانين موجودة في بذور الرمان".

يعمل اليوروليثين أ في الجسم على استعادة مراكز الطاقة في الخلايا مع التقدم في السن، يفقد الجسم قدرته على التخلص من مراكز الطاقة المختلة أو التالفة وهذا يؤدي إلى أن تصبح العضلات أقل كفاءة.

وممارسة الرياضة ليست سوى نصف المعركة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على قوة العضلات كما أن اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يساعد أيضًا في الحفاظ على قوة العضلات.

ويمكن للأطعمة التي تحتوي على الإيلاجيتانين، على وجه الخصوص، تقوية الخلايا والحفاظ على صحة العضلات لفترة أطول. الرمان هو أفضل طعام خارق هنا تتميز بمحتوى عالٍ بشكل خاص من الإيلاجيتانين وتحتوي أيضًا على الكثير من فيتامين C، والذي بدوره مفيد أيضًا لتقوية العضلات والحفاظ عليها.

الرمان: مفيد لضغط الدم والقلب وغيرها

لكن يمكن للرمان أن يفعل أكثر من ذلك بكثير: فالمواد النباتية التي يحتوي عليها تحمي أوعية القلب من الكوليسترول الضار LDL وبالتالي يمكن أن تخفض ضغط الدم كوب واحد فقط من عصير الرمان يوميا يحافظ على مرونة أوعية القلب.

تعمل المواد النباتية أيضًا ضد البكتيريا والفيروسات وبالتالي تقوي جهاز المناعة، إن بذور الرمان مفيدة أيضًا للأمعاء. حيث يتم استقلاب الحمض الموجود في الرمان بواسطة البكتيريا المعوية إلى يوروليثين، الذي له تأثير مضاد للالتهابات."

وأخيرًا وليس آخرًا، فإن حمض أوميغا 5 الدهني الموجود في بذور الرمان مفيد للبشرة فهو يقلل من التورم، ويحفز إنتاج الكولاجين في الجسم ويمكن أن يخفف الالتهاب.