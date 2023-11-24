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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

52 هدف في 4 مباريات بـ كأس الاتحاد السعودي للسيدات

سيدات نادي شعلة الشرقية
سيدات نادي شعلة الشرقية

شهدت مباريات ثمن نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات نتائج كبيرة جدًا، وسجلت الأندية 52 هدف خلال 4 مباريات فقط من أصل 8 مواجهات تختتم اليوم الجمعة.

سيدات الأهلي يفزن بـ17 هدف.. شعلة الشرقية يسجل 18

حجز الفريق الاول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، الانتصار على نادي البيرق بنتيجة 17-0، في المواجهة التي جمعت الطرفين مساء الخميس، ليحجز الراقي مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد للسيدات.

سجلت اللاعبه المغربية إبتسام جرايدي لاعبة النادي الأهلي والمرشحة لجائزة الأفضل في إفريقيا، 8 أهداف من أصل الـ17 التي سجلها الراقي.

وتمكن فريق سيدات نادي الشعلة من الفوز بنتيجة 18-0 على حساب فريق سهم، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، كما تمكن فريق سيدات النصر من الفوز على نظيره الأمل بنتيجة 9-0 في المواجهة التي كانت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

وفاز فريق سيدات نادي الشباب بنتيجة 8-0 على حساب فريق جدة، وتمكن نادي الاتحاد من التأهل لدور الثمانية دون ان يخوض مواجهته بعد انسحاب فريق سيدات نسور جدة.

يتبقى 3 مقاعد لاكتمال أندية دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد للسيدات حينما يلعب نادي الهلال ضد الصقور على ملعب كلية العناية الطبية، ويخوض القادسية لقاء أمام نجمة جدة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، والختام بمواجهة الهمة مع الرياض على ملعب كلية العناية الطبية.

 

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