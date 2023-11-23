صفية العمري تشكو على الهواء: “موتوني وعمتوني حرام عليكم” (فيديو)

قالت الفنانة صفية العمري، أنها رفضت تقليد هند رستم لأنها لا تكرر ولم يظهر أحد مثلها، قائلة: "أي شخصية ناجحة بيبقى لها بصمة لا يمكن يكون لها بديل ولو حد طلب مني شخصيتي مش هينفع وكل واحد له بصمة وشخصية وكل واحد له شكل خاص".

وأشار الفنانة التي تبلغ من العمر 74 عامًا، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها قدمت 103 فيلم في السينما وحصلت على جوائز في معظمهم، مضيفة: "أخذت جوائز وتاريخ فني كبير للغاية ومقدرش أقول منجحتش في الدراما والسينما، ولكن في أدوار في الدراما مسيطرة لأنها ظلت كثيرا مع الناس".

وتابع: "دور حكمت السلحدار أخذت سنين كثيرة وقدمتها في 5 أجزاء بخمس رمضانات ولغاية النهاردة شغالة على ولكن عملت أفلام مع كبار المخرجين والفنانين في مصر وحكمت السلحدار هي اللي سيطرة في الآخر".

سينما التجارة

أكدت الفنانة الكبيرة صفية العمري، أنها لم تحقق ثروة مالية من العمل في الفن طوال تاريخها الفني، قائلة: "مقدرتش أحقق ثروة من الفن ومكناش بنفكر في المادة خالص وكنا بنحب نشتغل للفن".

وروت موقف حصل لها خاص بالأجور، قائلة: "لما خلصت مسلسل ليالي الحلمية جالي مسلسل هوانم جاردن سيتي ولقيت أجري صغير قوي وكان مهين قوي فقلت لهم معقولة فالناس قالوا لي إنتي غلطانة المفروض ترفعي أجرك".

وتابعت: "أنا مكنتش برفع الأجر وكنت شغالة لحبي للشخصيات ولما جيت أرفع أجري الناس قالوا لي إنتي اللي غلطانة ولقيت نفسي صغيرة وعمري ما فكرت في أجور"، مشيرة إلى أن هناك فرق كبير بين السينما قديما والآن، معقبة: "زمان كان في كتاب وأدباء بيكتبوا للسينما وكان في فن هادف وحاجات راقية وموضوعات مهمة جدا وشايفة دلوقتي العملية تجارية أكثر والفنان نفسه عايز يشتغل".

وعن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في حياة الفنانين، انتقدت صفية العمري كثرة الشائعات عليها والتي تتعمد نشر أخبار مزيفة عن نجوم الفن دون تيقن أو دليل، قائلة: “موتوني وعمتوني (جعلوها كفيفة) حرام عليكم”.