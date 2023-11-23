5 صفقات محلية تشعل الميركاتو الشتوي في الدوري المصري

بدأ صراع الميركاتو الشتوي مبكرا بين الأندية المختلفة في الدوري المصري، حيث يسعى كل منهم لتدعيم صفوفه في يناير المقبل بأفضل العناصر المتاحة بهدف القدرة على تقديم أفضل نتائج ممكنة في الموسم الحالي.

5 صفقات محلية هي السبب في اشتغال الميركاتو الشتوي مبكرا هم أحمد فتوح الظهير الأيسر المغضوب عليه في الزمالك وحديث الشارع الكروي المصري في الأسابيع الأخيرة، وعمر كمال عبدالواحد نجم فيوتشر وثنائي إنبي أحمد امين أوقا ومحمد حمدي، ومابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.

الصفقات الخمسة تتمحور بين أندية القمة الثلاثة وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، حيث يرغب كل منهم في تدعيم صفوفه ببعض العناصر في الميركاتو الشتوي، لاسيما وأن الموسم الحالي سيكون طويلا من حيث المشاركات المحلية والقارية.

أحمد فتوح

كان فتوح حيث الساعة في الفترة الأخيرة بعد أزماته المتلاحقة مع القلعة البيضاء والتي بدأت بمماطلة في ملف تجديد التعاقد قبل أن تتفجر بمغادرته معسكر الزمالك قبل مباراة زد، ما دفع إدارة النادي لإيقافه وعرضه للبيع مع الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.

قرار إدارة الزمالك وافتعال فتوح لأزمات متلاحقة في الفترة الأخيرة، جعل قطاع كبير من المتابعين للكرة المصرية، يربط ذلك برحيله إلى المنافس التقليدي الأهلي لاسيما وأن الأخير يبحث عن بديل مناسب لتعويض علي معلول في المرحلة المقبلة، لكن لاعب بإمكانيات فتوح من الناحية الفنية جعل أندية أخرى تتنافس لضمه على رأسهم بيراميدز الذي يستقطب أبرز النجوم في السنوات الأخيرة لتحقيق حلمه المنشود التتويج بالدوري المصري وتحقيق لقب قاري.

عمر كمال عبدالواحد

لا يقل عمر كمال عبدالواحد أهمية عن فتوح، بعدما فرض اسمه في السنوات الأخيرة كأفضل لاعب في الجبهة اليمنى والظهير الأساسي لمنتخب مصر، ما جعله محور اهتمام أندية القمة الثلاثة للدخول في صراع لضمه في الميركاتو الشتوي لاسيما وأن عقده اقترب من نهاية مع فيوتشر.

ثنائي إنبي

يشارك إنبي بثنائي في صراع الميركاتو هما المهاجم أحمد أمين أوفا والظهير الأيسر الواعد محمد حمدي، حيث يتنافس قطبي الكرة المصري للحصول على خدمات الثنائي الميركاتو الشتوي.

ويسعى الأهلى بقوة لحسم صفقة أوفا خاصة وأنه يعاني على المستوى الهجومي بعدما فشل انطونيو موديست في إثبات نفسه مع القلعة الحمراء وتتزايد مطالبات برحيله في يناير المقبل، بينما يدخل الزمالك بقوة في صفقة محمد حمدي لتعويض أحمد فتوح، خاصة وأن الجبهة اليسرى في القلعة البيضاء تمثل صداع في رأس الجهاز الفني في ظل ابتعاد عبدالله جمعة عن المشاركة واحتمالية اعتزال عبدالشافي بعد نهاية الموسم الحالي.

مابولولو

دخل المهاجم الأنجولي مابولولو دائرة الصفقات الأبرز في الميركاتو الشتوي في ظل ثبات مستواه وتألقه مع زعيم الثغر للموسم الثاني على التوالي، جعل إدارة القلعة الحمراء تدرس التعاقد معه لحل الأزمة الهجومية بأسرع ما يمكن قبل الدخول في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا والدور الثاني بالدوري المصري.