حبس عاملة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مبلغ مالي

قررت النيابة العامة حبس متهمة قامت بسرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل عملها بدائرة قسم مصر القديمة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاملة قامت بسرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل عملها بدائرة قسم مصر القديمة.



وكانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامها بسرقة ( مبلغ مالى ) من داخل الشقة محل عملها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى قررت النيابة العامة حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه له.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما إذا كان هناك وقائع مماثلة من عدمه.

وكانت قد كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج من قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكنه بدائرة المركز.

وبالفحص وتقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (2 بندقية خرطوش – 8 فرد محلى -4 طلقات خرطوش - أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة أخرى تباشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة مقتل سمية البالغة من العمر 35 سنة عاملة نظافة على يد رمضان. ف عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، بعدما طعنها 3 مرات مستخدما سلاح أبيض عبارة عن سكين بعدما طلب منها الزواج أكثر من مرة ورفضت طلبه.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث وتفريغها لبيان تفاصيل وقوع الجريمة، وكما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة وتفاصيل ملابستها.



