الفلبين تعاني.. زلزال قوي وحريق يتسبب في إجلاء المواطنين

زلزال قوي أثار الجدل في الفلبين والبلاد المحيطة بعد ما أعلنت وسائل إعلام أن تبعاته وصلت 120 هزة ارتدادية جنوبي البلاد.

الزلزال القوى الذى ضرب جنوبى الفلبين الأسبوع الماضى، تسبب فى حدوث مالايقل عن 120 هزة ارتدادية حتى اليوم الخميس، وقال مدير معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، إن السكان لم يشعروا سوى بست هزات ارتدادية، حيث سجلت الأقوى بينهم 4.9 درجة على مقياس ريختر.

الزلزال الذى ضرب جزيرة مينداناو جنوبى البلاد يوم الجمعة الماضى، بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر قد أسفر عن مصرع ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، كما ألحق أضرارًا بنحو 1700 منزل.

إجلاء 30 شخصا جراء حريق فى الفلبين

بينما أعلن مكتب الحماية من الحرائق فى الفلبين أن أربعة أطفال لقوا حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر نشوب حريق فى مدينة "سيبو"، موضحا أن القتلى الأربعة تتراوح أعمارهم بين 11 شهرا وثمانية أعوام، وأن المصابين الاثنين يعانيان من حروق من الدرجة الأولى.

وأشار المكتب إلى أن الحريق تسبب فى تدمير خمسة منازل وتضرر اثنين آخرين بشكل جزئى، موضحا إلى أنه تم إجلاء 30 شخصا من منازلهم إلى أقرب قرية

كما تم إرسال نحو 36 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا من أجل تحديد أسباب اندلاع هذا الحريق.