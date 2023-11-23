بطولة شمال أفريقيا للناشئين تضع علامات استفهام على مستقبل الكرة المصرية

علامات استفهام وضعتها بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 20 عاما على مستقبل الكرة المصرية بعد النتائج التي سجلها منتخب الفراعنة.

منتخب مصر بقيادة مدربه وائل رياض سجل نتائج مخيبة وأداء سئ من الناحية الفنية والتكتيكية في البطولة حيث حقق المركز الثالث بصعوبة خلف تونس المتوجة باللقب والمغرب الوصيف.

دفاع كارثي

منتخب الفراعنة الصغار ظهر بمستوى كارثي في الجانب الدفاعي حيث استقبل 7 أهداف في 4 لقاءات هي مجمل مبارياته في البطولة.

تجلى الضعف الدفاعي بوضوح أمام تونس عندما استقبلت شباك منتخب مصر ثلاثة أهداف في أقل من 4 دقائق واستمر التخبط الدفاعي حتى المواجهة الأخيرة أمام المغرب في والتي استقبل فيها هدفين من أخطاء دفاعية واضحة.

منتخب مصر لم يحقق سوى فوز وحيد كان على حساب الجزائر بثلاثية نظيفة، بينما تلقى الخسارة أمام تونس والتعادل بشق الأنفس أمام المغرب وليبيا، ليعود الفراعنة بالمركز الثالث وينذر بمستقبل غامض للكرة المصرية في السنوات المقبلة حول قدرته على إخراج عناصر قادرة على تدعيم صفوف المنتخب الأول.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما، من وائل رياض مديرًا فنيًا ويعاونه كل من علاء عبده (مدرب عام)، ورامي عادل (مدرب مساعد)، وأيمن طاهر (مدرب حراس المرمى)، وضم قائمة الفراعنة 22 لاعبا هم عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، مروان محمود، أحمد خالد، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.