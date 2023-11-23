اقرأ بالوفد| غدًا.. رئيس الوفد يعقد مؤتمره الانتخابي الثالث بطنطا

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "غدًا.. رئيس الوفد يعقد مؤتمره الانتخابي الثالث بطنطا".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الغربية قلعة وفدية حصينة وتضم نخبة من أصحاب المواقف الوطنية

أمتلك برنامجًا شاملًا وخططًا علمية وعملية لمواجهة الأزمات

د. وجدي زين الدين يكتب: محاور برنامج عبدالسند يمامة

السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" باستاد القاهرة: معبر رفح لم ولن يغلق أبدًا في وجه أي مساعدات تدخل غزة مصر قدمت

80% من حجم المساعدات إلى القطاع

"شكري" يدعو فرنسا للقيام بدور في حل أزمة غزة

الصين تطالب مجلس الأمن بوقف الحرب نرحب بالهدنة المؤقتة في غزة.. وحل الدولتين الأمثل لاستقرار المنطقة

المشاركة الإيجابية للمواطنين والإدلاء بأصواتهم واجب وطني

حرب صهيونية مسعورة على مستشفيات غزة

مئات الشهداء والمصابين في 30 غارة خلال 24 ساعة

تضارب الأنباء حول موعد سريان الهدنة وتبادل الأسرى