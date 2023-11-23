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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

«الدنيا بنك» جديد أبو الليف على يوتيوب

أبو الليف
أبو الليف

أطلق الفنان نادر أبو الليف، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الدنيا بنك"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى عدد من منصات الموسيقى الشهيرة.

 

أغنية الدنيا بنك من  كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتتناول أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يتحاسب بعمله.

 

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

 

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

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