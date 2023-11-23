تقي من أمراض القلب| طريقة عمل مكرونة بالسلمون والبيستو صوص

مكرونة بالسلمون والبيستو صوص من الأكلات الشهية التي يمكنك تحضيرها في وقت قياسي، كما تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها المذهلة لصحة جسمك، كونها غنية بالأوميجا 3 والفيتامينات الهامة لصحة شعرك وبشرتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

مكرونة بالسلمون والبستو صوص

طريقة عمل مكرونة بالسلمون والبيستو صوص

المقادير

- ريحان : كوب (مفروم)

- بقدونس : كوب (مفروم)

- شبت : نصف كوب (مفروم)

- ثوم معمر : نصف كوب (مفروم)

- بصل أخضر : 2 عود (مفروم)

- عصير ليمون : نصف حبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت زيتون : نصف كوب

- زيت زيتون : 2 ملعقة كبيرة

- سلمون : كيلو (فيليه / مغسول ومجفف)

- مكرونة : نصف كيلو (سباجيتي مسلوقة)

- زبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ثوم : 5 فصوص (مفروم ناعم)

- نبات الكبر : ثلث كوب (معلب)

- كريمة الطبخ : كوب

- بازيلاء : 2 كوب (مجمدة)

- بشر الليمون : 1 حبة (للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير صلصة البيستو:

ضعي الريحان، والبقدونس، والشبت، والثوم المعمر، والبصل الأخضر، وعصير الليمون، والملح، والفلفل الأسود، ونصف كوب من زيت الزيتون في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها وتحصلي على صلصة ناعمة.

تبلي شرائح سمك السلمون بالملح.

سخني 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

اقلي سمك السلمون لحوالي 5 دقائق من كل جانب، ثم ضعيه في طبق وتخلصي من الجلد وقطعيه إلى قطع صغيرة.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة، سخني الزبدة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الكبر فوق الثوم وقلبي قليلاً على نار خفيفة.

أضيفي كريمة الطبخ والبازيلاء، واتركي الخليط حتى يغلي وتنضج البازيلاء.

أضيفي المكرونة المسلوقة، ونكّهي بالملح والفلفل الأسود وقلبي.

أضيفي صلصة البيستو المجهزة وقلبي جيداً، ثم أضيفي قطع سمك السلمون وقلبي المكونات مع بعضها البعض لتتداخل.

اسكبي المكرونة بالسلمون والبستو صوص في طبق التقديم، وزينيها ببرش الليمون وقدميها ساخنة.

فوائد تناول سمك السلمون

مصدر غني بالبروتين

سمك السالمون غني بالبروتين عالي الجودة، مثل دهون أوميجا 3، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي، يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك مساعدة جسمك على الشفاء بعد الإصابة، وحماية صحة العظام، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن.

غني بفيتامينات B

سمك السالمون مصدر ممتاز لفيتامينات ب، مثل فيتامين ب 12، والنياسين، فيتامين ب 6، الريبوفلافين، حمض البانتوثنيك، والثيامين، وحمض الفوليك.

وتشارك هذه الفيتامينات في العديد من العمليات المهمة في جسمك، بما في ذلك تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، وإنشاء وإصلاح الحمض النووي، وتقليل الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

قد يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب، ويرجع ذلك، في جزء كبير منه، إلى قدرة السلمون على زيادة مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم، فالعديد من الناس لديهم الكثير من أحماض الأوميجا 6 الدهنية في دمائهم مقارنة بأوميجا 3، لذا يجب تناول الأطعمة الغنية به لتعوضهم عن الكمية القليلة التي بجسدهم.