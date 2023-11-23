عاجل
د. وجدي زين الدين يناشد الفصائل الفلسطينية بالتوحد.. استمعوا لصوت الحكمة المصرية د. وجدي زين الدين: العدوان على غزة فضح معايير المؤسسات الدولية وأفقدها مصداقيتها
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نسرين طافش تبدأ تصوير «بنقدر ظروفك» قريبًا

نسرين طافش
نسرين طافش

تتعاون الفنانة نسرين طافش، مع أحمد الفيشاوي على بطولة  فيلم "بنقدر ظروفك"، إذ مقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويضم مجموعة من النجوم .

 

يضم فيلم "بنقدر ظروفك" عدد من النجوم، وأبرزهم: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

 

وكانت نسرين طافش، انتهت من صوير فيلمها الجديد بعنوان “السيستم”، ويشاركها بطولته النجم طارق لطفى، الفنان أحمد الفيشاوي، مقرر أن يطرح بداية العام الميلادي الجديد 2024.

 

يضم فيلم "السيستم" مجموعة من النجوم، أبرزهم:" أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق، تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى، وتدور أحداثه في اطار رومانسى لايت.

 

آخر أعمال نسرين طافش

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، فيلم “اخي فوق الشجرة”، والذي عرض بداية العام 2023، وشاركها بطولته الفنان رامز جلال.

 

وتدور أحدث الفيلم في إطار كوميدي، حول شاب انطوائي يدعى علاء، والذي  يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب مع مجموعة من المفارقات الكوميدية.​

 

مسلسل "أخي فوق الشجر" من بطولة الفنان رامز جلال، وشارك فيه كلًا من: نسرين طافش، تارا عماد، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أخي فوق الشجرة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

مواد متعلقة

«مسلسل بطن الحوت» تطرف ديني وإمبراطورية تجارة الممنوعات

السوبرانو فاطمة سعيد تروي تفاصيل رحلاتها للعواصم العالمية ..غدًا

صفية العمري تكشف أسرارًا بالحبر السري.. الليلة مع أسما إبراهيم

فيلم البعبع مُهدد بالسحب .. حصد إيرادات متدنية

صدقى صخر: «صوت وصورة» عمل مكتمل الأركان.. ونجاح شخصية «لطفى عبود» فاق توقعاتى

هبوط إيرادات فيلم البعبع لأقل من 1000 جنيه أمس

إيرادات فيلم بلوموندو تقترب من المليون الثاني في أسبوع

عمر السعيد يواصل تصوير فيلم “المنبر”
الجريدة الورقية