بوتين يكشف أهداف عملية "المُرتزقة" في منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن عملية "المُرتزقة"، التي يتم تنفيذها لمُكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون بين أجهزة المخابرات في دول المنظمة، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين: لقد تم تعزيز التعاون بين أجهزة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون باستمرار. وعلى وجه الخصوص، استمرت عملية "المرتزقة" التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي تهدف إلى كبح عملية تجنيد مواطني بلداننا وإغلاق قنوات خروجهم للمشاركة في أنشطة الجماعات الإرهابية الدولية. هذا ما قاله بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ولفت بوتين إلى الجهود المشتركة لتحسين عمليات تدخل قوات الرد السريع، وتعزيز القدرات العملياتية وسلاح الطيران وقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاستعداد القتالي وتحسين نظام القيادة والسيطرة وزيادة تدريب العسكريين، بما في ذلك مناورات "التفاعل" و"البحث" و"القيادة" التي تم إجراؤها في بيلاروس، فضلا عن تدريبات "أخوة لا تدمر"، لقوات حفظ السلام في قيرغيزستان.