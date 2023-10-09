ابنة عمرو دياب تثير غضب رواد السوشيال ميديا بالدانتيل الجريء (صور)

لفتت جنا عمرو دياب ابنة النجم عمرو دياب انتباه رواد السوشيال ميديا بإطلالاتها الجريئة التي تميل للثقافة الغرب وتحررهم الدائم وانجذابهم للإثارة وهذا ما عارضها لعديد من الانتقادات اللذاعة.

وظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة جرئية، حيث ارتدت توب صمم من اللاميه والدانتيل مثير التصميم، كشف عن التاتو الكامن في خصرها ونسقت عليه ميني جيب قصير باللون الأسود، مما عكس قوامها النحيف بشكل لافت.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي الكيرلي منسدلة بحرية فوق كتفيها بعفوية، ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الخمرية مع لون البينك في الشفاه.

عمرو دياب

عمرو عبدالباسط عبد العزيز دياب (مواليد 11 أكتوبر 1961 –)، والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، ولقبه الهضبة، وهو مغنٍ، وملحن، وممثل مصري. يُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية، واللغة البلغارية، واللغة التركية، واللغة الألبانية، واللغة الهندية، واللغة اليونانية، واللغة الفرنسية. تميٌز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه، وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

حصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام: 1998، و 2002، و 2007، و 2014. يتجاوز عمره الفني 37 عامًا منذ انطلاق أول ألبوم له يا طريق عام 1983، وحتى ألبوم سهران عام 2020. يُعد عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط. في عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم، وذلك عبر تطبيق الموسيقى «أنغامي»، حيث وصل عدد المستمعين إلى 147 مليون و 500 ألف مستمع. كما أن عمرو دياب يُعد أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك، حيث عرض تطبيق سبوتيفاي صورة المغني المصري عمرو دیاب على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدینة نیویورك، والتي تُعّد إحدى المعالم السیاحیة الشهیرة في المدينة. قام عمرو دياب بحملات إعلانية للعديد من الشركات العالمية كشركة بيبسي، وفودافون، وأورنج مصر (موبينيل سابقًا).

البداية

ولد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب في محافظة ومدينة بورسعيد، وعائلته من قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ووالدته من مدينة بور سعيد المصرية. ينتمي عمرو دياب لعائلة دياب التي تُعد من أعرق العائلات بمحافظة الشرقية، حيث تتوارث العائلة عمودية قرية سنهوت منذ قرابة 200 عام. عمل والده، عبد الباسط دياب، لدى شركة قناة السويس كَرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن، وكان ذا صوتٍ جميل مما جعله يشجع ابنه على الغناء. اصطحب معه عمرو عندما بلغ السادسة من عمره إلى مهرجان في بورسعيد 23 يوليو 1967، وزار هُناك محطة الإذاعة المحلية، فكان أول ظهور إذاعي له حيثُ غنى النشيد الوطني المصري (بلادي بلادي). أعجب بصوته محافظ بورسعيد مما جعله يهديه قيثارة. ولكن بعد نشوب حرب 1967 قامت السلطات المصرية بِجلاء سُكان محافظات القناة. اضطرت عائلة عمرو دياب إلى العودة إلى مسقط رأس والده في قرية سنهوت بمركز منيا القمح بِمُحافظة الشرقية، واستقرت هناك. وحصل على درجة البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون عام 1983 بدأ مسيرته الفنية في نفس العام.

حياته الشخصية

تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة اسمها «نور». ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي «زينة محمد عاشور»، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.