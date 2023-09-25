مع إنخفاض درجات الحرارة بليالي الخريف.. متى نرتدي الملابس الشتوية

يعايش الشارع المصري أجواء خريفية، بالتزامن مع إنطلاق فصل الخريف "سيد الفصول" منذ أيام، والذي يحمل بعض سمات فصل الصيف ودرجات الحرارة تكون مرتفعة والأجواء تكون حارة، في أوله، ثم ما يلبث أن ينقلب ليميل إلى الأجواء الباردة في آخره قبل الشتاء.

ويتسم فصل الخريف بتحسن حالة الطقس والشعور ببرودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بعد موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال أيام الصيف، نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونسب الرطوبة في مختلف المناطق، ومن السمات المميزة له أصفرار الأوراق وتساقطها من الأشجار.

الأرصاد تحسم الجدل

ومع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، تسائل العديد من المواطنين عن موعد ارتداء الملابس الشتوية خاصة قبل إنطلاق الموسم الدراسي القادم وذهاب الملايين من الأطفال إلى المدارس في ساعات الصباح الباكر.

في هذا السياق أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أن الوقت حاليا غير مناسب تماما لتغيير نوعية الملابس، قائلة: "لما نبدأ الشعور بالبرودة خلال فترات الليل ممكن نقول محتاجين نضيف قطعة ملابس إضافية أو جاكيت خفيف فى الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر".

وتابعت أن الفرق بين درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل ليس شاسعا في الوقت الحالي، والأجواء حاليا ما زالت مناسبة لارتداء الملابس الصيفية.

موعد إرتداء الملابس الثقيلة

ولفتت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ارتداء الملابس الثقيلة سيكون بحلول شهر ديسمبر و فصل الشتاء: "ممكن نبدأ نغير نوعية الملابس بشكل تدريجى مع فصل الشتاء وذلك عند بدء برودة الطقس".

ويعتبر فصل الخريف من الفصول القصيرة نسبيا، وهو يمثل مرحلة انتقالية لمجيئه بعد فصل الصيف، وقبل فصل الشتاء، ويكون الطقس بأوله دافئا ومشمسا ويشبه فصل الصيف، وفي نهايته مائلا إلى البرودة مع احتمال سقوط زخات من المطر، وحدوث عواصف رعدية ينتج عنها سيول وفيضانات، وهذا ما يجعله مميزا بعدم الاستقرار، والتقلبات الجوية المفاجئة بين ارتفاع الحرارة نهارا والبرودة ليلا.