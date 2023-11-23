دورة تدريبية لكيميائي شركة مياه الفيوم

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم دورة تدريبية لتشغيل برنامج WQi& MWQI الخاص بدلائل وخرائط جودة مياه الشرب والتى أقيمت بمركز التدريب بالشركة.

واستهدفت الدورة التدريبية كيميائي معامل المحطات والمعامل المركزية لمياه الشرب وإدارة الإحصائيات والتقارير بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة فى قطاع المعامل بالشركة، تحت رعاية الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة المحاضر الدكتور هيثم مغاوري باعتبار أن التحول الرقمي وعمل منصة الكترونية لتسجيل وتحليل بيانات قطاع المعامل هدف اساسي من أهداف الشركة القابضة للمياه

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على أهمية تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين بما يساعد على رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية و برامج التدريب لمواكبة التكنولوجيا بما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأضاف أن البرنامج التدريبي جاء لدعم الفكر المائي بأهمية إنتاج المياه المطابقة للمواصفات من محطات المياه وما يتبعها من مراقبة مراحل الإنتاج ابتداء من مصادر المياه وحتى ضخها من محطة الإنتاج من خلال تحديث المعامل وإمدادها بالأجهزة الحديثة وتدريب الكيميائيين والفنيين وتوفير كيماويات المعالجة بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات واستخدامها الاستخدام الأمثل مما يعود بالنفع على الشركة والصالح العام .

وشارك عبر تقنية الفيديو الدكتور محمود فؤاد مدير الادارة العامة للجودة وشئون البيئة واكد علي أهمية التحول الرقمي لبيانات قطاع المعامل في الشركات لدعم اصدار التقارير التي تخدم قطاع المعامل ومتخذي القرار.

جهاز تنظيم مياة الشرب

ومن جهه اخرى كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قد استقبلت وفد الإدارة العامة لحماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عماد عطية باحث و يحيى حسن وممثلين عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لمراجعة أداء وكفاءة منظومة العمل بخدمة العملاء والإدارة العامة للعلاقات العامة وإدارتها التابعة.

أكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس مجلس الادارة أن الشركة تسعى بشكل دائم على مراجعة الأعمال بمنظومة خدمة العملاء والإدارت التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة وقياس مدى إلتزام الشركة بالتصنيف المطلوب من قبل الجهاز لشكاوى العملاء والإحصاءات البيانية ومدى دقة ومصداقية التقارير الصادرة بالإدارات المختلفة والمعايير المحددة للشكاوى والمشكلات الطارئة وتحديد نسب الشكاوى والمتابعة الدورية لشكاوى المواطنين وتحديد الأسباب الفعلية لتأخير معالجة الشكاوى وسرعة الاستجابة لشكاوى العملاء ومدى توفر البيانات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.

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