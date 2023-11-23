مدير عام تعليمية دشنا يجتمع مع مديرى ووكلاء مدارس قرى" فاو "

عقد طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية بوسط محافظة قنا، اجتماعا بجميع مديري ووكلاء مدارس مجلس قروى فاو لمناقشة سير العملية التعليمية وتذليل العقبات والبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلة عجز المعلمين .

وأكد " نور الدين " على استمرار دور المتابعة، لانضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس؛ حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية مشدادا على سلامه وسائل الأمان بالملاعب وتغطية الأسلاك الكهربائية العارية والانتهاء من جميع أعمال الصيانة لمرافق المدرسة والنظافة وعدم وجود التشوينات وإعلاء شان العلم الوطني لجمهوريه مصر العربية .