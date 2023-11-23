نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك في استهلاك الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك التحكم في استهلاك الكهرباء

1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

