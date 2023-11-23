الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك في استهلاك الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نصائح لاستخدام السخان الكهربائي تساعدك التحكم في استهلاك الكهرباء

1-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

3-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياة كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان و بالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

4-عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).
 

الجريدة الورقية