إنتهاء فعاليات التدريب الوزاري على الميكنة لفرق مكاتب الصحه بالدقهلية

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية ورشة تدريبية لفرق مكاتب الصحه من الاطباء والمراقبين وفني الاحصاء علي النظام المميكن من وزاره الصحة ومركز المعلومات وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية والدكتورة نجلاء القطب مدير إدارة الأمراض المعدية بالدقهلية.

قام بالتدريب الدكتوره ريهام عبد المعين و محمد أمين و خالد العقده مسئولي مكاتب الصحه بوزاره الصحه بحضور الدكتوره حنان حسن مسئول الميكنة بالمديرية بالإضافة إلى فريق الميكنه وفريق مكاتب الصحه .

استمرت الورشة على مدار ثلاثه أيام خلال الفترة من 21 الي 23 نوفمبر و تضمنت تدريباً عمليا علي النظام المميكن للمواليد والوفيات وتفعيله ومجموعه من الاختبارات و مرورات علي مكاتب الصحه بالدقهليه للتأكد من تفعيل جوانب الورشه عمليا إلى جانب المحاضرات النظرية.

وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتفعيل نظام ميكنه تصاريح الدفن وتوثيق شهادات الميلاد و الوفاه وربط مكاتب الصحه بالمستشفيات التابعه.