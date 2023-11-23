الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سكرتيربنى سويف  يتفقد  منظومة العمل بمشروع الدواجن ومنافذ البيع بشرق النيل

سكرتير بنى سويف يتفقد
سكرتير بنى سويف يتفقد مشروعات الدواجن المركزية

 

زار السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام  مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل  ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك في حضور المهندس هاني أحمد مدير المشروعات  ومسؤولي محطة السادات لإنتاج بيض المائدة

حيث تابع السكرتير العام المساعد سير العمل بالمشروع ومناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بإنتاج العنابر وتوافر الأعلاف والرعاية البيطرية والتسويق ، بجانب تفقد منفذ البيع بالمحطة والإطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع لجمهور المستهلكين

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار توجيهات المحافظ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمشروع ، الذي يعد من مشروعات الأمن الغذائي ، خاصة مع زيادة الطلب على سلعة بيض المائدة ،و في إطار خطة المحافظة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية

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الجريدة الورقية