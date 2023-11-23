منال جمال: تدريب التثقيف المالي يستهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب

أكدت منال جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتمكين الشباب أن تدريب التثقيف المالي يستهدف المساعدة في توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال البحث عن الفرص الحقيقية والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

جاء ذلك على هامش اختتام وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تدريب TOT التثقيف المالي للمدربين العاملين بمديريات الشباب والرياضة من مدربي وميسري المشروعات والبرامج التي تقدمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة والذي تم تنفيذها خلال الفترة من (١٩-٢٣) نوفمبر.



حضر الختام منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية، ووفد من منظمة العمل الدولية.

يأتي ذلك في إطار ثقل مهارات ومعارف المدربين بأهمية وبرامج التثقيف المالي كاتجاه عالمي لدعم الأنشطة والمعاملات المالية للشباب من خلال طرح مجموعة من الآليات المبتكرة لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية هذا التوجه العالمي.

ومن المقرر استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى لتوسيع شريحة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من هذا التدريب، ويضم التدريب مجموعة من الشباب من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، أسوان، الإسماعيلية، الدقهلية، الوادي الجديد، أسيوط، بورسعيد، قنا).