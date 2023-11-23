إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في جامعة حلوان

قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين في جامعة حلوان بتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، ابتداء من اليوم بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

جامعة حلوان تواصل جهود دعم العاملين بها

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات.

وأشار إلى حرص جامعة حلوان على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الجامعة ستواصل جهودها لدعم العاملين بها من خلال تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجامعة حلوان مشهرة برقم 15 لسنه 1976.

جامعة حلوان توقع مذكرة تفاهم مع معهد تيودور بلهارس

وقّعت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، أمس ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث والذي يمثله الدكتور محمد عباس شيمس القائم بأعمال مدير المعهد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع.

وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

كما تضمنت القوافل الصحية والتوعوية، والتعاون فى مجال الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية

وأكد الدكتور السيد قنديل أن كلية الصيدلة بجامعة حلوان من أعرق الكليات على مستوى مصر، وتمتلك الإمكانات التي تؤهلها للقيام بدورها التعليمي والبحثي بكفاءة، فهى تعد أحد الصروح الأكاديمية العريقة في مجال التعليم الصيدلي، ويوجد بها تسعة أقسام علمية متنوعة في عدة مجالات تخصصية، وهذه الأقسام لديها من الإمكانيات المعملية ما يؤهلها لأداء مهامها التعليمية والبحثية .

كما استعرض رئيس جامعة حلوان نشأة الجامعة وتاريخها العريق موضحا كليات ومنشآت الجامعة، وتوضيح فلسفة الجامعة بكونها جامعة تكنولوجية ذات تخصصات متفردة .

