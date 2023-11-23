نصائح تساعدك على تجديد مستويات فيتامين د في الشتاء

قدمت أخصائية الغدد الصماء ناديجدا فيتيسوفا نصائح حول ما يساعد على تجديد مستويات فيتامين د في الشتاء.

والحصول على كمية كافية من فيتامين د مهم لمناعة جيدة، لكن جسم الإنسان يحتاج إلى الشمس لإنتاجه، وفي فصل الشتاء، عندما يكون هناك القليل من الشمس، يجب توخي الحذر بشكل خاص لضمان عدم تعرض الجسم لنقصها.

والمعدل اليومي للشخص البالغ هو حوالي 600 وحدة دولية. وقالت الطبيبة فيتيسوفا في مقابلة مع قناة سانت بطرسبرغ التلفزيونية: "بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، تبلغ الجرعة اليومية بالفعل حوالي 1000.

وأشارت الطبيبة إلى أنه يمكن الحصول على جزء من المادة المهمة من الطعام ما هي الأطعمة التي يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي: البيض والجبن واللحوم ومخلفاتها والأسماك الحمراء وكبد سمك القد والفطر، وأوضحت إلى أن فيتامين د قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أنه يجب عليك تناول كمية كافية من الدهون.

وتعمل الدهون الصحية على تحسين امتصاص فيتامين د؛ توجد في الأسماك البحرية والمأكولات البحرية والزيوت النباتية والمكسرات والأفوكادو ومنتجات الألبان (إذا تم تحملها جيدًا).

واعتبرت الطبيبة أن كبد سمك القد هو المنتج الرئيسي من حيث محتوى فيتامين د، بالإضافة إلى ذلك، يساعد المشي في الهواء الطلق على تجديد مستويات الفيتامينات، وأوصت بقضاء 20 دقيقة على الأقل عليها كل يوم.

كيف تعرف أن جسمك يفتقر إلى فيتامين د؟

الطريقة الأكثر دقة لمعرفة ذلك هي إجراء فحص الدم. خارجياً يتجلى نقصه في زيادة التعب وضعف المناعة والميل إلى زيادة الوزن.