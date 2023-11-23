تجار يحذرون من ارتفاع جنوني فى أسعار الألبان خلال الأيام المقبلة

ارتفاعات قياسية في الأسعار في جميع السلع لا يكاد المواطن أن يخرج من أزمة تتعلق بسلعة إلا وتهجم عليه أزمة جديدة ، لكن في وسط هذا تتضاعف أسعار بعض السلع في فترات متلاحقة بفعل نقص المعروض مع زيادة الطلب لتستنزف جيبه من جديد.

وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 20% خلال شهر نوفمبر الحالى فقط، و100% خلال الخمسة أشهر الماضية وفقًا لاسعار الألبان بالسوق المحلي.



أسباب ارتفاع أسعار الألبان



وخلال الأيام الماضية حذر تجار بالسوق المحلي من ارتفاع أسعار الألبان بزيادات جنونية خلال الفترة المقبلة بسبب نقص المعروض من من الألبان وتراجع تربية المواشى بسبب أزمة الأعلاف نهاية العام الماضي مؤكدين أن ارتفاع أسعار الألبان سيؤثر على أسعار العديد من السلع المرتبطة بها مثل الجبن والسمن والزبادى وغيرها.

وذكر أحد التجار بالسوق المحلي إنه رغم الزيادات السابقة في شهر نوفمبر والتي تعدت 20% فى أسعار الألبان ومنتجاتها فى الفترة الماضية إلا أنه من المتوقع أن تشهد ارتفاعات جنونية بنسبة عن التى شهدتها الفترة الماضية.

واضاف أن أزمة الأعلاف التى حدثت فى نهاية العام الماضى واستمرت لعدة أشهر تسببت في خروج صغار المربين من المنظومة، لافتا إلى أنهم يشكلون أكثر من 50% منها.

وقال أنه بعدما انتهت أزمة الأعلاف فى الأشهر الأخيرة كان المربون قد تخلصوا من القطعان بالفعل، لافتا إلى أن عودة دورات جديدة للقطاع تحتاج إلى 18 شهرا على الأقل.



استيراد المواشي



وعن استقرار الأسعار اشار إلى أنه طوال تلك الفترة ستظل أسعار الألبان فى زيادة متواصلة لنقص المعروض وزيادة الطلب الامر الذي يستدعي ضرورة استيراد لرءوس ماشية جديدة جاهزة للإنتاج حتى نحد من تلك الأزمة المتفاقمة، خاصة أن منتجات الألبان تشكل مطلبًا اساسيًا في كل بيت مصري.

محلات الألبان



قال أحد أصحاب محلات الألبان أن الزيادات السابقة تسببت في حالة من الركود وقلة حركة البيع وأن المواطنين تقلل من الطلب على منتجات الألبان قدر المستطاع نسبة لأسعارها المرتفعة وفي حال ارتفاع أسعارها كما يتردد من التجار سنواجه صعوبة في عملية البيع كما أن مواجهة المستهلك في حالات زيادة الأسعار تسبب لنا بعض الاتهامات من المواطنين بالاستغلال والجشع.