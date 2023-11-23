«جى فى للاستثمارات» طربول مستقبل الصناعة المصرية

استعرضت شركة جى فى للاستثمارات، خلال مشاركتها فى المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط Cairo ICT، الذى اختتم فعالياته خلال الأسبوع الجارى ضمن التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية الرائدة فى محفظة مشروعاتها المختلفة.

وتأتى مشاركة GV للاستثمارات لعرض مشروع «مدينة طربول» التى تعد أكبر مدينة صناعية خضراء ذكية فى الشرق الأوسط، وبما تتمتع به من خدمات رقمية على أحدث المعايير العالمية فى مجال الصناعة، والحلول اللوجستية التى تمثل قفزة نوعية فى هذا المجال، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مبادرة «صنع» والتركيز على أهمية الشراكات التى تعتمد على التكنولوجيا فى تحقيق الأهداف المستدامة وتعزيز التطور فى مختلف القطاعات.

وأبدى شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات سعادته، بالمشاركة فى فعاليات معرض كايرو آى سى تى، وهو المعرض الذى اعتبره مقصدًا مهمًا للمهتمين بالتكنولوجيا، وبما يمثله كفرصة لاستعراض الإمكانيات التكنولوجية المتقدمة التى توفرها مدينة طربول الصناعية، والتى تمثل مستقبل الصناعة وتوفر فرصة ذهبية للمستثمرين فى جميع المجالات، بفضل التركيز على التصنيع الذكى، وتوفير الخدمات اللوجستية المتطورة، والبنية التحتية الرقمية، مما يجعلها تحتل مكانة مميزة على الخريطة الصناعية العالمية، كما تضم المدينة مركز الابتكار Innovation Hub لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن مبادرة صنع التى سيتم التركيز عليها خلال المعرض تأتى فى ظل جهود شركة جى فى للاستثمارات لجذب المستثمرين الصناعيين لمدينة طربول، حيث أطلقت الشركة هذه المبادرة مؤخراً بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وتعد من أبرز المبادرات المخصصة للمصانع الجاهزة لصغار ومتوسطى المصنعين، حيث تساهم فى خلق فرص متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ورجال الأعمال، وتتيح الاستثمار فى أكبر مدينة صناعية فى مصر بتسهيلات ميسرة، بدفعة مقدم 0٪ وتقسيط يصل إلى 10 سنوات.

من ناحية أخرى، وفى إطار الأهمية الكبيرة التى توليها الشركة لهذا المشروع الضخم، تعاقدت GV للاستثمارات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، لتوفير بنية تحتية ومرافق متكاملة تساهم فى تحقيق نهضة صناعية، من بينها شركة «طاقة عربية» لتنفيذ البنية التحتية والمرافق، «الكهرباء والمياه والغاز» بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وبمواصفات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى شركة «أورنج مصر» للاتصالات لتنفيذ البنية التحتية الذكية، فضلاً عن شركتى «يور وسيرت» و«ان أى أس» لخدمات شهادات الأيزو وتطبيق المعايير الدولية على المدينة والمصانع.