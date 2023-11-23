محافظ جنوب سيناء يتابع نتائج أعمال المرحلة الثالثة من برنامج مدير المخازن
استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ،اليوم، المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية، والدكتورة أميمة زكريا بقطاع نظم المعلومات بوزارة المالية مدير مشروع ميكنة المخازن الذي تم تطبيقه ببعض الجهات الإدارية بنطاق المحافظة، والمحاسب أحمد فؤاد مدير حسابات ديوان عام المحافظة والمحاسب طارق عبدالله مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.
خلال اللقاء تم استعراض نتائج أعمال برنامج مدير المخازن و التقارير المستخرجة من البرنامج وذلك بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج وهي طباعة وتشغيل barcode reader ومن خلاله يتم إضافة وصرف الأصناف آليا من خلال البرنامج.
ويعد هذا البرنامج إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء، برعاية من الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
وذلك في إطار حرص المحافظ على اتساق وتيرة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة الإدارات بنطاق المحافظة.
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