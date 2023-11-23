ختام فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار " الكلمة..كلمتك " بمحافظة جنوب سيناء

نظمت الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزاره الشباب و الرياضة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء سادس لقاءات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة من مراكز الشباب و المواطنين بمدينة دهب الدكتور عجلان ابراهيم الخبير البرلماني و لفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية بالمدينة .

اكد عجلان ان المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع وخاصة الشباب الواعي، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

كما حث الشباب على ضرورة المشاركة في الإستحقاق الرئاسي المقبل وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

تنفذ وزاره الشباب و الرياضة ، سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم وذلك حرصا على توعيتهم في الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي المقبل .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ، ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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