الشباب والرياضة والعمل الدولية تختتمان تدريب التثقيف المالي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تدريب TOT التثقيف المالي للمدربين العاملين بمديريات الشباب والرياضة من مدربي وميسري المشروعات والبرامج التي تقدمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة والذي تم تنفيذها خلال الفترة من (١٩-٢٣) نوفمبر.



حضر الختام منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، نانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية، ووفد من منظمة العمل الدولية.

يأتي ذلك في اطار ثقل مهارات ومعارف المدربين بأهمية وبرامج التثقيف المالي كاتجاه عالمي لدعم الانشطة والمعاملات المالية للشباب من خلال طرح مجموعة من الاآليات المبتكرة لنشر الوعي لدى الشباب بأهمية هذا التوجه العالمي.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزاره رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتمكين الشباب أن تدريب التثقيف المالي يأتي ضمن أنشطة وبرامج بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أندية البحث عن وظيفة مشروع آفاق، فضلاً عن المساعدة في توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال البحث عن الفرص الحقيقية والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

ومن المقرر استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى لتوسيع شريحة المستفيدين واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من هذا التدريب، ويضم التدريب مجموعة من الشباب من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، أسوان ، الاسماعيلية، الدقهلية، الوادي الجديد، أسيوط، بورسعيد، قنا).