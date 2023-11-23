سوزان مختار تحيي حفلًا بقصر الأمير بشتاك اللية

تستعد الفنانة سوزان مختار وفرقتها الموسيقية لإحياء حفلا غنائيا جديدا، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، في قصر الأمير بشتاك "بيت الغناء العربي" بشارع المعز.

ومن المقرر أن تقدم سوزان وفرقتها باقة من أغانيها الخاصة منها: "من الآخر كده"، و"زي بعضه"، و"تعيشي يا مصر"، مع بعض الأغاني الطربية التراثية لكبار نجوم زمن الفن الجميل مثل "الحب كله" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، و"سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ، و"القريب منك بعيد" لنجاة الصغيرة.



شاركت المطربة سوزان مختار في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008، ومهرجان موازين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016 ، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، وهي: "غنوة الليل والسكين"، و"مأساة جيفارا"، و"أدهم الشرقاوي"، ومن أشهر كليباتها: "من الآخر كده"، و"فاتك تشوف"، و"تعيشي يا مصر".