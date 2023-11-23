اقتصادي: الأحداث الجيوسياسية تزيد بريق الذهب لمعانًا

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات مهولة في الأسعار حيث وصلت لأرقام غير مسبوقة، وترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعاره عالميًا.

وأوضح الشافعي في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا والتي ترجع إلى الأحداث الجيوسياسية في العالم والنزاعات والحروب الإقليمية وغير الإقليمية بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة.

وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، أن الذهب هو الملاذ الآمن لكثير من المستثمرين حول العالم لذلك ارتفع سعره عالميًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب داخل مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

وتابع: الذهب عند الكثير من المصريين هو الأيسر والأسرع للمحافظة على قيمة النقود بخلاف العقارات التي في بعض الأحيان يجد الإنسان صعوبة في بيعها أما الذهب يمكن للمستثمر في أي وقت أن يبيعه.

وتوقع الدكتور خالد الشافعي مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة في حال لم تقم الحكومة المصرية بالسيطرة على سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا في منتصف تعاملات اليوم الخميس في جميع الأعيرة مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 2730 جنيها بعد أن تخطى حاجز الـ 2800 جنيه للجرام.