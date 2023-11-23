السوبرانو العالمية فاطمة سعيد في ضيافة منى الشاذلي

تحل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، في حلقة تتضمن استعراضا لحفلاتها العالمية في أكبر المسارح ودور الأوبرا في أوروبا خلال الفترة الماضية.

تتحدث السوبرانو العالمية عن رحلاتها للعواصم العالمية وكواليس تحضير حفلاتها ولقاءاتها مع أكبر نجوم العالم في المجالات المختلفة بعد سماع صوتها وتقديمها عروض الأوبرا الشهيرة.

تحكي فاطمة عن سر تعلقها بفن الأوبرا وعلاقة أسرتها ووالدها الدكتور أحمد سعيد بذلك وكيفية تعلمها الموسيقى منذ طفولتها حتى وصلت إلى مرحلة التمكن وتقديم حفلات كبرى عالميًا.

فاطمة سعيد تلقت أولى دروسها في الغناء في سن الرابعة عشرة من السوبرانو نيفين علوبة في مدرسة الأوبرا المصرية، درست الغناء من عام 2009 في جامعة هانس ايسلر للموسيقى في برلين، حيث حصلت على بكالوريوس الموسيقى عام 2013. صعدت إلى الصدارة في تفسيرها لشومان ليدر في مهرجان بون شومان من 29 مايو إلى 9 يونيو 2013. ثم حصلت على منحة دراسية من لا سكالا في ميلانو أخذت دروس الأوبرا في المدرسة الدولية، حيث كانت أول سوبرانو من مصر هناك.